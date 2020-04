Sadio Mané sur le décès de Pape Diouf : « Tu resteras dans nos cœurs »

C’est via son compte Instagram que l'attaquant sénégalais de Liverpool s'est incliné devant la mémoire de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf emporté par le Covid-19, ce mardi.« Cher Pape, on n’a pas trop communiqué sur nos relations tous les deux. Mais tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos prières t’accompagneront pour le repos éternel de ton âme . »