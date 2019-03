Sadio Mané sur les tablettes du Real ?

Début juin 2018, francefootball.fr révélait que Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool, était prévu pour être la première recrue estivale du Real Madrid, voulue par Zinédine Zidane, mais que le départ impromptu et inattendu du coach madrilène après le troisième sacre européen avait retardé puis repoussé ce transfert alors très avancé.



Le successeur de Zizou, l'éphémère Julen Lopetegui (alors sélectionneur de l'Espagne), autant que le président Pérez avaient ensuite choisi d'enterrer le dossier, d'autant que l'attaquant le plus en vue des Reds à l'époque était bel et bien Mohamed Salah. Mais Zidane, lui, n'a pas changé d'avis. Ni sur le joueur ni sur l'intérêt qu'il lui porte, encore moins sur les bienfaits que provoquerait son arrivée l'été prochain au coeur du grand ménage qui s'annonce et de l'effectif qui jaillira de cet été brûlant





Forcément, le retour du technicien français à la tête de la maison merengue incite à penser que le dossier Mané a repris de l'épaisseur. D'après nos informations, c'est en effet le cas, d'autant qu'entre temps l'attaquant sénégalais en a pris lui aussi, de l'épaisseur, que ce soit dans le jeu des Reds de Liverpool ou dans les statistiques.



Deuxième meilleur buteur de Premier League (dix-sept réalisations), à égalité avec rien moins que Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane et son coéquipier Mohamed Salah, à un seul but du vorace Kun Agüero, l'ancien Messin pèse désormais très lourd au-delà des chiffres. Celui dont le rêve secret est de gagner un jour le Ballon d'Or France Football a atteint, à vingt-six ans, une maturité et un poids conséquent dans le jeu flamboyant de Liverpool. De quoi conforter Zidane et le Real, qui pensent de nouveau à lui dans le cadre de la grande offensive madrilène lors du Mercato d'été.



