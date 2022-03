Sahara occidental: l’Espagne annonce son soutien aux propositions du Maroc

Un échange de communiqués entre Rabat et Madrid, hier vendredi, avalise le réchauffement en cours entre lesdeux capitales et le changement de ton à Madrid. « Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle étape dans notre relation avec le Maroc basée sur le respect mutuel, le respect des accords, l'absence d'actions unilatérales et la transparence et la communication permanente », écrit le gouvernement espagnol dans un communiqué.



Cette annonce intervient après la publication d'un communiqué du palais royal marocain faisant état d'un message du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez indiquant, selon Rabat, que le plan marocain « d'autonomie » pour le Sahara occidental est ‬« la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend ».



Plus tard dans la journée, le chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares est revenu sur le dossier, devant la presse à Barcelone, déclarant à son tour que « L'Espagne considère que l'initiative d'autonomie présentée en 2007 (par le Maroc) est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend » entre Rabat et les indépendantistes du Front Polisario.



Cette reconnaissance par Madrid du projet marocain de faire du Sahara Occidental une autonomie provinciale est un changement majeur, souligne notre correspondant à Madrid, François Musseau. Jusqu’ici l’Espagne appuyait une résolution des Nations unies réclamant un référendum d’autodétermination pour cet immense territoire situé entre le Maroc et la Mauritanie, dont une partie est aux mains du Front Polisario indépendantiste.





Madrid « a cédé » selon Ignacio Cembrero

Dans le cadre de la normalisation des relations entre les deux pays, une visite de Pedro Sanchez au Maroc, dont la date n'a pas été communiquée, est programmée tandis que le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, se rendra lui à Rabat « avant la fin du mois », dit le communiqué du gouvernement espagnol.



Le chef du gouv. espagnol cède face au #Maroc sur le #Saharaoccidental sans obtenir d'autres contreparties que la fin de la crise déclenchée par #Rabat il y a 15 mois. L'#Algérie n'a pas été informée de la forte inflexion de la position de l'#Espagne. https://t.co/9rplQ8XbUk



— Ignacio Cembrero (@icembrero) March 19, 2022

Pour Ignacio Cembrero, journaliste espagnol spécialiste des relations entre les deux pays, « le gouvernement espagnol a cédé à la principale exigence du Maroc » qui lui demandait de « soutenir sa proposition d'autonomie » du Sahara occidental.



« C'est un changement important » car « le Maroc exige que cela soit rendu public » mais « les autorités espagnoles ont toujours aidé le Maroc (sur ce dossier) ces dernières années » dans la discrétion, nuance-t-il.





Le conflit du Sahara occidental, ex-colonie espagnole considérée comme un « territoire non autonome » par l'ONU, oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par Alger. Rabat, qui contrôle près de 80% de ce territoire, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté tandis que le Polisario réclame un référendum d'autodétermination, prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé.



La brouille diplomatique majeure entre Madrid et Rabat avait été provoquée en avril 2021 par l'accueil en Espagne, pour y être soigné du Covid, du chef du Front Polisario, Brahim Ghali, ennemi juré de Rabat. Elle s'est traduite en mai dernier par l'arrivée massive de migrants d'origine marocaine dans l'enclave espagnole de Ceuta, sur la côte nord du Maroc, profitant d'un « relâchement » de la surveillance des frontières côté marocain.



Un choc politique en Espagne

La gauche radicale de Podemos voit dans cette nouvelle orientation un soutien scandaleux à « l’occupation coloniale du Maroc sur le Sahara occidental ». Le parti populaire, à droite, s’offusque lui de ne pas avoir été prévenu et affirme que Madrid s’est couché devant Rabat.



Pour de nombreux analystes, ce changement de cap est un effet de la guerre en Ukraine, l’Espagne et l’Europe ayant besoin de stabilité au Sud. Le hic aurait pu être l’Algérie, favorable à l’indépendance du Sahara occidental. Mais Alger a assuré que ce revirement n’allait pas affecter ses livraisons de gaz à l’Espagne.