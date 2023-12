Saint-Louis: 24 migrants maliens et 4 convoyeurs arrêtés par la SR

La Section de Recherches (SR) de Saint-Louis a mis fin aux plans de 24 ressortissants maliens cherchant à rejoindre clandestinement l'Espagne par voie maritime. Quatre (4) convoyeurs ont été appréhendés lors de cette opération menée par les gendarmes, selon les informations de la Division de la Communication (Divcom).



Selon un communiqué signé par le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, « la SR de Saint-Louis a opéré l'interpellation dans la nuit du 19 décembre 2023 à Bountoundour, une localité située dans la commune de Gandon à Saint-Louis. Parmi les personnes arrêtées figurent 4 organisateurs sénégalais et 24 individus candidats à l'immigration, tous de nationalité malienne, dont 4 hommes, 16 femmes et 4 enfants âgés de moins de 5 ans ».



Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, une initiative visant à contrecarrer les tentatives illégales d'immigration et à mettre un terme aux réseaux de passeurs opérant dans la région.