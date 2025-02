Saint-Louis : Un réseau de trafic de migrants démantelé, 146 migrants dont 58 étrangers déférés

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt) a mis un coup d’arrêt à une nouvelle tentative de migration clandestine à partir de Saint-Louis. Une opération de grande envergure a permis l’interpellation de huit membres présumés d’un réseau de passeurs et de 146 migrants, dont 58 étrangers, qui s’apprêtaient à rallier l’Espagne via les îles Canaries.



L’intervention des limiers de la Dnlt découle d’une exploitation de renseignements faisant état d’un projet de départ imminent depuis le port de Saint-Louis, renseigne L'Observateur. Une infiltration a permis aux policiers d’identifier une pirogue suspecte et un groupe d’individus en train d’embarquer du matériel.



L’opération s’est soldée par l’arrestation de 11 personnes sur place, dont A. Kanté, M. Ba, A. Ba, A. Camara, I. Tall, Y. Bolo et O. Niang. La pirogue ainsi que son matériel ont été saisis, explique le journal. L’enquête a révélé que l’un des principaux organisateurs, O. Niang, avait déjà convoyé plusieurs groupes de migrants vers l’Espagne. Il a admis avoir acheté la pirogue pour 5 millions de FCFA, un moteur hors-bord à 3,7 millions de FCFA et investi 1,8 million de FCFA en carburant. Niang aurait réussi à organiser trois voyages clandestins avant de revenir au Sénégal en mai 2024.



Les passeurs avaient pris soin d’héberger les migrants dans une maison au quartier Gandiol, où une descente inopinée des forces de l’ordre a permis de les interpeller. Le groupe comprenait 14 Guinéens, 15 Gambiens et 29 Maliens, ainsi que 7 femmes, dont 4 étrangères.



Au terme de l’enquête, les huit organisateurs présumés et capitaines de pirogue ont été déférés le 6 février dernier devant le procureur de la République financier près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. La pirogue et son moteur ont également été mis à la disposition de la justice.