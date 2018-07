Saint-Louis : le responsable Khalifiste et son frère en garde à vue

Le responsable des pro-Khalifa Sall à Saint-Louis et son frère sont entre les mains de la police de la localité depuis samedi. Aba Mbaye et son frère ont été interpelés pour outrage à agent et rébellion suite un contrôle d’identité qu’effectue la police.



En effet, tout est parti d'une intervention de la police dans le restaurant "Mousquets", propriété des Mbaye. Selon "L'As", en poursuivant un individu, les policiers ont voulu pénétré dans le restaurant sans mandat. Les propriétaires s'opposent. S'en suit un échange de propos aigre-doux.



le journal d'ajouter que tout porte à croire qu' Aba Mbaye et son frère seront au procureur ce lundi.