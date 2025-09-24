Saint-Louis : les chauffeurs de taxis avertis contre les hausses abusives

À Saint-Louis, les autorités administratives ont décidé de sévir contre les pratiques abusives de certains chauffeurs de taxis. Hier Mardi, le préfet Abou Sow a réuni les organisations de chauffeurs, les associations de consommateurs et le service régional du commerce pour rappeler l’obligation de respecter la grille tarifaire en vigueur.Depuis plusieurs mois, de nombreux conducteurs de taxis jaune-noir appliquent des hausses unilatérales, parfois doublées, suscitant la colère des usagers. « Les tarifs sont fixés par un tableau officiel, et seul le comité régional de la consommation, convoqué par le gouverneur, peut décider d’une hausse », a rappelé le préfet.Le directeur régional du commerce, Dr Ousmane Diallo, a précisé que les prix demeurent inchangés « 500 F CFA pour la majorité des quartiers, 550 F CFA pour Gokhou Mbathie, Khor, Cité Vauvert, Pikine 700 et Médine-Course, et 600 F CFA pour Sor Diagne et la Gare routière. La nuit, le tarif unique reste fixé à 600 F CFA. »Les autorités ont annoncé des contrôles systématiques sur l’ensemble du périmètre communal. Les contrevenants s’exposent à des amendes comprises entre 100 000 et 200 000 F CFA, doublées en cas de récidive, ainsi qu’à la confiscation de leur licence ou de leur véhicule.