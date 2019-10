Saint-Louis : les étudiants de l’UGB suspendent leur mot d’ordre de grève illimitée

La Coordination des étudiants de l’Université Gaston Berger (Cesl) de Saint-Louis qui était en Assemblée générale ce mardi matin, a décidé de suspendre le mot d'ordre de grève illimitée décrétée depuis le 30 septembre dernier. Cette décision survient suite à l’engagement des autorités de trouver des solutions à leurs revendications.



Pour rappel, les étudiants avaient décrété une grève illimitée depuis le 30 septembre dernier pour exiger l’ouverture provisoire et sans délais de l’un des restaurants. Ils réclamaient également «la livraison des nouveaux logements, le redémarrage des travaux de construction et l’équipement du nouveau bloc administratif et pédagogique, la réhabilitation des restaurants, l’assainissement, la connexion à internet, le paiement des bourses aux étudiants omis, la justice pour leur camarade Fallou Sène, entre autres».