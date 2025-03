Saint-Louis: les travaux de réhabilitation des services de réanimation et de cardiologie à l’hôpital démarrent le 17 mars

Les travaux de réhabilitation du service de réanimation et d’une partie du service de cardiologie du Centre hospitalier régional de Saint-Louis (CHR/SL) débuteront le 17 mars prochain.



L'hôpital informe ses usagers que pendant la durée des travaux, le service de réanimation sera " temporairement relocalisé dans les locaux du Centre de Diagnostic et de Consultation Ambulatoire (CDCA), situé derrière le service des Urgences", peut(on lire dans un communiqué.



Ces travaux, financés par la coopération luxembourgeoise, s’inscrivent dans une démarche d’amélioration des infrastructures sanitaires et de renforcement des capacités d’accueil et de soins du CHR/SL. Les usagers sont invités à suivre les consignes pour faciliter le bon déroulement des opérations.