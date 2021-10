Saisie de 2026 kg de cocaïne par la Marine sénégalaise: les identités des 5 présumés dealers révélées

D’après les informations du quotidien « L’Observateur », les identités des cinq membres de l’équipage du navire intercepté par la Marine sénégalaise avec 2026 kg cocaïne à 365 km de Dakar ont été révélées.



Le présumé cerveau du réseau de trafic se nomme Makha Gaye. Né à Guédiawaye et mesurant près de 2 mètres, il est âgé de 44 ans. Le sieur Gueye est détenteur d’une double nationalité (gambienne et sénégalaise).



Un autre, prénommé Pape Madiop Dièye, mais aussi de nationalité sénégalaise, il est né le 23 août 1982 à Guédiawaye.



Ressortissant Sierra-Léonais, Marrah Foday est né à Freetown en 1983. Il était aux commandes du navire au moment de son immobilisation par les éléments de la Marine sénégalaise.



Il y a également le matelot bissau-guinéen Quecuto Bajo âgé de 36 ans. Et pour finir, le Guinéen (Conakry) Aliou Camara, marin-pêcheur, né le 6 février 1987.



Ils ont été interceptés tous les cinq le 17 octobre dernier, dans un navire dénommé « La Rosa », avec 2026 kilos de cocaïne pure.



Le navire, la cargaison et l'équipage ont été mis à la disposition des administrations compétentes pour la poursuite des enquêtes. Le dossier a été confié à l’ Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).