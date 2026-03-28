Crise régionale : Lansana Kouyaté nommé médiateur entre la CEDEAO et l’AES

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a franchi une nouvelle étape dans la gestion de la crise régionale en nommant, le 23 mars 2026, Son Excellence Dr Lansana Kouyaté au poste de négociateur en chef. Sa mission : mener les discussions avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, après leur retrait officiel de l’organisation ouest-africaine.



Cette décision stratégique, approuvée par le président de la Conférence des chefs d’État de la CEDEAO, a été formellement notifiée au diplomate guinéen par le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray.



Figure reconnue de la scène diplomatique africaine, Lansana Kouyaté dispose d’un parcours solide, marqué notamment par ses fonctions d’ancien Premier ministre de la Guinée et d’ex-secrétaire exécutif de la CEDEAO. Fort de cette expérience, il est considéré comme un acteur clé capable de conduire des négociations complexes dans un contexte régional particulièrement sensible.



À travers cette nomination, la CEDEAO affiche sa volonté de privilégier le dialogue et la concertation afin de préserver la stabilité sous-régionale. L’organisation mise sur le leadership et l’expertise de son nouveau négociateur en chef pour instaurer un climat de confiance avec les pays de l’AES et ouvrir la voie à une coopération renouvelée.



Dans un contexte marqué par des tensions politiques et sécuritaires, cette initiative apparaît comme une tentative majeure de désescalade et de rapprochement entre les différentes parties, avec en ligne de mire la paix et l’intégration régionale.