Thiès : un projet de plus de 15 millions F CFA pour renforcer le leadership des jeunes filles

Le Collectif des Femmes pour la Défense de la Femme et de la Famille (COFDEF) a procédé au lancement officiel de son nouveau projet intitulé « Voix et choix », financé à hauteur de plus de 15 millions de francs CFA. La cérémonie s’est tenue au Conseil départemental de Thiès, en présence de plusieurs acteurs institutionnels et partenaires.



Ce projet, qui s’étend sur une durée de 18 mois, ambitionne d’améliorer significativement les conditions de vie des jeunes filles, notamment à travers le renforcement de leurs capacités en leadership, en genre et en santé reproductive.



Selon la porte-parole du collectif, cette initiative est le fruit d’un processus de sélection rigoureux ayant enregistré plus de 400 candidatures à l’échelle sous-régionale. « C’est un projet que nous avons obtenu à l’issue d’un long processus. Le Sénégal a été représenté par le COFDEF aux côtés d’autres pays comme la Guinée et la Mauritanie », a-t-elle expliqué.



Le programme cible particulièrement les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane. Il met un accent particulier sur la lutte contre les violences basées sur le genre, tout en intégrant une approche inclusive prenant en compte les groupes vulnérables.



Au-delà des questions liées aux rapports hommes-femmes, les initiateurs insistent sur une compréhension élargie du concept de genre. « Parler de genre, ce n’est pas seulement aborder les relations entre hommes et femmes, mais aussi s’intéresser aux stéréotypes et à la protection des groupes vulnérables », a précisé une responsable.



Le projet bénéficie également d’un partenariat stratégique avec le ministère de l’Éducation nationale, à travers l’Inspection d’Académie de Thiès. Cette collaboration vise à assurer la cohérence des actions avec les politiques éducatives nationales.



Les autorités éducatives saluent d’ailleurs cette initiative qui vient renforcer les efforts de l’État dans l’accompagnement des jeunes, en particulier des adolescentes. Elles encouragent ainsi la poursuite et l’élargissement de ce type de programmes.



À travers « Voix et choix », le COFDEF et ses partenaires entendent mobiliser toutes les ressources nécessaires pour offrir aux jeunes filles des opportunités d’expression et de participation active dans la société.