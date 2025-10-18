Saisie de 32,9 kg de chanvre indien à Touba : un trafiquant arrêté, son complice en fuite

Une opération menée par la Brigade régionale des stupéfiants de Diourbel, relevant de l’OCRTIS, a permis, le 14 octobre 2025, de saisir 35 blocs de chanvre indien d’un poids total de 32,9 kilogrammes au quartier Darou Rahmane, à Touba.



Selon les autorités, « la drogue était transportée à bord d’une charrette lorsque les agents ont intercepté le convoi. » Si le principal suspect a été interpellé, le conducteur de la charrette a pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.



Les services de l’OCRTIS poursuivent les investigations pour retrouver le fugitif et identifier les éventuelles ramifications de ce trafic.