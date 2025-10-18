Saisie de 32,9 kg de chanvre indien à Touba : un trafiquant arrêté, son complice en fuite

Une opération menée par la Brigade régionale des stupéfiants de Diourbel, relevant de l’OCRTIS, a permis, le 14 octobre 2025, de saisir 35 blocs de chanvre indien d’un poids total de 32,9 kilogrammes au quartier Darou Rahmane, à Touba.
Selon les autorités, « la drogue était transportée à bord d’une charrette lorsque les agents ont intercepté le convoi. » Si le principal suspect a été interpellé, le conducteur de la charrette a pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.
Les services de l’OCRTIS poursuivent les investigations pour retrouver le fugitif et identifier les éventuelles ramifications de ce trafic.
Selon les autorités, « la drogue était transportée à bord d’une charrette lorsque les agents ont intercepté le convoi. » Si le principal suspect a été interpellé, le conducteur de la charrette a pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.
Les services de l’OCRTIS poursuivent les investigations pour retrouver le fugitif et identifier les éventuelles ramifications de ce trafic.
Autres articles
-
Kaolack : trois individus arrêtés pour vols de motos “Jakarta” à Dialégne
-
Météo du 18 octobre : Le Sud et l’Est sous la pluie, temps stable sur le reste du pays
-
IATA chiffre à 11 milliards de dollars le coût des défaillances de la chaîne d’approvisionnement
-
Air Sénégal crée le Groupe de Sociétés d’Aviation Diversifié pour structurer l’écosystème aérien national
-
Message d’alerte sur la Fièvre de la Vallée du Rift (Par Abdoulaye Diouf Sarr)