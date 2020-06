Saisie de 5 tonnes de haschisch au Port de Dakar: 16 personnes dont des Sénégalais arrêtées en Espagne

L’affaire des cinq (5) tonnes de haschisch saisies dans la nuit du 27 au 28 avril au large des côtes sénégalaises refait surface. De nouvelles interpellations ont été faites en Espagne par la garde civile. Un gang international composé de 16 personnes dont des Sénégalais a été démantelé.



Parmi ces individus interpellés, il y a également des ressortissants du Maroc, d’Italie, de Libye, de Guinée-Bissau, de Tunisie. Selon les informations du journal « Les Echos », c’est après quelques semaines d’enquête que la Garde civile a pu mettre la main sur les présumés trafiquants de drogue.



En effet, des sources du journal renseignent que le gang opérait de façon très discrète dans le port de Palma de Majorque. Et c’est dans ce port que le yacht amarré au port de Dakar a été repéré à maintes reprises par les douaniers espagnols qui ont donné le signalement d’un chargement suspect.



Pour rappel, les trois membres de l'équipage arrêtés au large de Dakar et remis à la gendarmerie nationale sont deux Colombiens et un Espagnol.