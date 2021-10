Saisie record de 55,6 millions de pilules de méthamphétamine au Laos

La police laotienne a saisi 55,6 millions de pilules de méthamphétamine dissimulées dans un camion, la plus grosse saisie de drogue jamais réalisée en Asie, a annoncé jeudi l'organe de l'ONU chargé de la lutte contre les stupéfiants.



Les 55,6 millions de comprimés de méthamphétamine et les 1 537 kg de crystal meth signalés par le Laos hier en fin de journée constituent un record pour une seule saisie dans la région », a déclaré à l'AFP Jeremy Douglas, représentant régional de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.