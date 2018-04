Salaires et Pensions : Macky anticipe les paiements

Les fonctionnaires de l'Etat vont pouvoir bien anticiper la fête du 1er mai. En effet, leurs salaires vont être payés plus tôt que d'habitude.



Dans un communiqué parvenu à PressafriK : «le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a procédé au paiement des pensions depuis le mercredi 25 avril 2018 et des salaires à la date du jeudi 26 avril 2018».



C'est dans la perspective de la fête du 1er mai et dans le souci permanent d’accompagner les agents, conformément à la politique sociale de l’Etat, précise la même source.