Salernitana : Boulaye Dia dans la tourmente après son refus d’entrer en jeu

Face à l'Udinese, Boulaye Dia, attaquant de la Salernitana, a refusé d'entrer en jeu alors qu'il restait un peu moins de 10 minutes à jouer. Son entraîneur, Fabio Liverani, a réagi à cette situation en conférence de presse et dit "prendre note" de sa décision.



Le divorce semble consommé entre la Salernitana et Boulaye Dia. Ce samedi, lors du match de Serie A face à l'Udinese, l'ancien joueur du Stade de Reims a refusé d'entrer en jeu à un peu moins de 10 minutes du terme de la rencontre. Une décision à laquelle a réagi Fabio Liverani, entraîneur de la Salernitana, en conférence de presse d'après-match.



"C'est un choix définitif" pour Liverani



Fabio Liverani n'a pas esquivé le sujet Boulaye Dia et a expliqué toute la situation dans des propos rapportés par Tuttosport: "Il a finalement refusé d'entrer sur le terrain. Il a fait un choix, que nous prendrons en considération à partir d'aujourd'hui. J'en prends note, le club aussi je crois. C'est un choix définitif. Le problème n'est pas pour moi, mais pour ses coéquipiers. Le retirer du groupe? Je ne pense pas que ce soit le bon mot, mais je comprends que c'est quelqu'un sur qui je ne peux pas compter."



Une relation rompue depuis un transfert avorté à l'été 2023

La tension entre Boulaye Dia et son club ne date pas d'hier. L'été dernier, dans les dernières heures du mercato, Boulaye Dia était prêt à faire ses valises pour rejoindre Wolverhampton, en Premier League.



Le Sénégalais était enthousiaste à l'idée de rejoindre le club anglais mais son club en a décidé autrement, refusant de lâcher son joueur. Boulaye Dia avait fait part de sa déception à son club, ayant mal pris ce refus. Il avait écarté du groupe début septembre et s'il a rejoué depuis, les relations sont visiblement loin d'être apaisées.



Exclu du groupe, sanction financière envisagée

Son club a d’ores et déjà pris les devants. Selon la Gazetta dello Sport, le président de la Salernitana, Danilo Iervolino, a rencontré ce dimanche ses collaborateurs et les avocats du club pour décider des mesures à adopter. La première a été celle d’exclure Boulaye de l’équipe qui ne sera ainsi plus à la disposition de l’entraîneur Fabio Liverani pour les prochains matchs. La Salernitana ne compte pas s’en limiter à ça puisqu’elle compter intenter une action en justice.



Le club italien a l’intention de demander la sanction maximale contre l’international sénégalais, c’est-à-dire une amende égale à la moitié de son salaire jusqu’à la fin de la saison.



« Les avocats du club seront chargés de préparer un rapport détaillé après avoir obtenu du Sénégalais les raisons qui l’ont poussé à refuser le remplacement demandé par Liverani», lit-on dans les colonnes du quotidien italien.



Une ponction du salaire de Boulaye Dia, estimé à un peu moins de 2 millions d’euros (1,3 milliard FCFA) par an, qui n’est pas la dernière action de la Salernitana. Le président Lervolino envisage également, selon toujours la même source, d’engager une action en réparation contre Boulaye en exigeant des dommages et intérêts, rapporte le quotidien Bes Bi.



Un ensemble de procédures qui rend encore plus plausible ce divorce prochain entre les différentes parties avec une saison qui pourrait se terminer plutôt que prévu pour l’attaquant sénégalais. Boulaye Dia devra prendre son mal en patience et rester au frigo dans l’attente un départ inévitable à l’été prochain.