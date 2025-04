Salvador: le Cecot, la prison controversée de haute sécurité si prisée par Donald Trump

Construit à quelque 74 km au sud de la capitale San Salvador, dans une région inhabitée, le complexe pénitentiaire est gigantesque : il s'étend sur 116 hectares dont 23 consacrés aux bâtiments proprement dits de la prison. Le site, inauguré par le président Nayib Bukele le 31 janvier 2023, et prévu pour accueillir 40 000 détenus, comprend huit modules parmi lesquels des zones d'isolement et il est clos d'une ceinture de 19 tours de surveillance et d'une ceinture électrifiée à 15 000 volts. L'accès y est très contrôlé par vidéosurveillance et scanner corporel des visiteurs.



La prison est appelée « Centre de confinement du terrorisme », car destinée au départ à accueillir les membres des Maras, gangs criminels qualifiés d'organisations terroristes par les autorités. Plus de 600 agents y sont affectés, entre forces armées et police, selon des informations officielles. Les communications des prisonniers avec l'extérieur sont verrouillées, les visites interdites. Ils sont surveillés 24h sur 24h, dorment dans des lits superposés en acier inoxydable, sans matelas, avec seulement un drap blanc.



Le régime alimentaire est tout aussi strict, rapporte le quotidien mexicain la Jornada, « jamais de viande au menu ». « Un trou noir », explique la journaliste de la chaîne CBS commentant la récente visite de la secrétaire à la Sécurité des États-Unis Kirsti Noem.