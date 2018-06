Samba Gadjigo met en scène "Sembène à travers l'Afrique"

Xala, l'un des plus grands films de Sembène

Incisif, radieux et plein d’humour, ce film est à la fois. une fable, une satire, et beaucoup plus: avec finesse et délicatesse, M. Sembene a dressé un portrait du maillage complexe et



contradictoire des traditions, des aspirations et des frustrations d’ une culture qui a été déséquilibrée par le colonialisme et qui, une fois de plus, se renouvelle. New York Times







Situé juste après l’indépendance du Sénégal de la France, la satire magistrale de Sembene s’ouvre alors sur l’image d’une nouvelle élite de dirigeants africains qui promet une nouvelle société équitable. Tôt cependant nous sommes en face d’hommes d ‘affaires français corrompus et arrogants qui ont ruiné le pays pendant des décennies. Un des dirigeants africains célèbre sa nouvelle richesse par un mariage élaboré, avec sa troisième épouse (un adolescent!) Mais le jour des noces, il découvre qu’il est frappe d’une malédiction, ou Xala, le rendant impuissant. Son cheminement vers la découverte de la source de la malédiction est un écho de la corruption de la nation et… peut-être aussi, un jour, de sa rédemption ...







Sembène, le document

«Toujours fascinant ... un portrait bouleversant de la manière profonde dont l’art peut transformer ceux qui entrent en contact avec lui.» - New York Magazine



En 1952, Ousmane Sembene, docker sénégalais, renvoyé de l’ l’école en cinquième année



(Primaire) commence à rêver d’un rêve impossible: devenir le conteur d’une nouvelle Afrique. SEMBENE! Raconte l’incroyable histoire du «père du cinéma africain», qui a relevé tous les défis pour restituer les histoires africaines à l’Afrique. SEMBENE! utilise de rares images d’archives et plus de 100 heures de documents exclusifs pour créer une véritable épopée, d’un homme ordinaire qui se transforme en un porte-parole intrépide pour les marginalisés.