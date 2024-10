Samm Sa Kaddu : Barthelemy Dias tire à boulets rouges Sonko et fait des révélations

Barthelemy a fait face à la presse ce 25 octobre vendredi. A l’entame de ses propos, la tête de liste de SAM SA KADDU, n’a pas manqué de tirer sur le Premier ministre Ousmane qu’il a surnommé depuis un certain temps «Mimi (Menteur incompétent, manipulation, incapabilité », ce vendredi 25 octobre, il a ajouté un autre « mi » qui selon lui veut dire (maladie imaginaire).



Poursuivant son discours, Barthelemy a déclaré que nous faisons face à « un régime qui est dans un désespoir sans précèdent, mais, qui continue à vouloir entretenir un discours populiste ».

Selon le maire de Dakar, « quand un pouvoir est bien assis à l’aise, il n’a pas besoin de prendre certains candidats en otage comme M. Bougane Gueye Dany qui se trouve actuellement dans les geôles de la prison de Tambacounda en otage. Un pouvoir qui est à l’aise n’a pas besoin d’entretenir la transhumance. Ce sont eux même qui hier dénigraient la transhumance ».



Revenant sur le phénomène de la transhumance le candidat de SAM SA KADDU : « Le directeur du cabinet du président, c’est de la transhumance, le secrétaire général de la présidence de la République, c’est du recyclage, l’envoyé spécial du président de la République, c’est de la transhumance et je peux continuer à vous citer des actes concrets qui ont été posés et qui militent vers une transhumance à une échelle quasi essentielle ».



Toujours dans ses révélations, ils soutien que : « la tête de liste du Pastef de Dakar est accusée d’avoir encaissé 5 milliards de FCFA de pot-de-vin et il n’est pas en mesure d’apporter les éléments qui pourraient prouver le contraire. En 7 mois, le baromètre de l’emploi à chuté de 7, 1 % sur le baromètre par rapport à la lutte contre le chômage, depuis leur arrivée, personne n’a eu un travail entre temps, ils se sont comportés comme des va nues pieds et ils ont arrêté tous les chantiers dans le domaine du BTP, au niveau du service du baromètre des BTP, il y a une chute de 26,3%, au Port, ils se sont arrangés en 7 mois pour que les activités chutent de 40% et cela à engendré 700 perte d’emploi ».