Samuel Eto’o fait part de son attachement au PSG

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Konyapspor, Samuel Eto’o est libre de s’engager où il le souhaite. L’attaquant camerounais de 37 ans souhaite s’offrir un nouveau défi et son nom a circulé autour de plusieurs équipes de Ligue 1. Interrogé par RFI, il a fait part de son attachement au Paris Saint-Germain.

« Je suis déjà supporter du PSG. Je ne sais pas si cela se fera avant la fin de ma carrière mais le plus important pour moi, c’est de continuer à jouer, marquer des buts et prendre du plaisir » a t-il affirmé. Plus jeune, il avait fait une demande pour intégrer le centre de formation du PSG sans succès.