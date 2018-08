Sanction UEFA et ...198 milliards FCFA, le Real a un nouveau plan pour Neymar

Le Real Madrid n’a pas abdiqué. Les supporters des Merengue ont eu, par l’intermédiaire de Marca, la réponse à cette question qui leur brûle les lèvres depuis plusieurs semaines: pourquoi donc le club, désormais sans Cristiano Ronaldo, ne recrute-t-il aucun joueur offensif, à deux semaines de la fermeture du marché et alors qu’il dispose d’une enveloppe de 300 millions d’euros ?

La réponse porte toujours le même nom: Neymar. Le montage espéré par les Madrilènes est extrêmement risqué, puisque la totalité de la somme est en priorité dirigée vers lui.



Une sanction attendue pour les derniers jours d'août

Le plan de Florentino Perez est le suivant: espérer que l’UEFA sanctionne le PSG dans le cadre du fair-play financier, et que les 300 millions d’euros soient de nature à faire plier le Paris Saint-Germain. Début juillet, l’instance européenne a rouvert le dossier concernant les opérations des Parisiens lors de la saison 2016-2017, alors que l’instance de contrôle financier avait dans un premier temps écarté toute punition, 15 jours plus tôt. Mais c’était par le biais de sa chambre de contrôle. Or c’est la chambre de jugement, plus importante et seule réelle décisionnaire, qui a relancé l’enquête à propos de la valorisation des contrats de sponsoring.Il faudrait donc que ladite sanction, si elle devait arriver, tombe au plus tard le 31 août. A priori, le Real l’attend pour les derniers jours du mois. Florentino Perez compte aussi sur un contexte plus global, à savoir le fair-play financier pour la saison 2017-2018, aussi. Là encore, le PSG se sait sous la menace. Voilà donc où en est le Real, où Robert Lewandowski, Timo Werner ou Rodrigo sont des alternatives bien moins considérées. A la fois sportivement et financièrement, car les tarifs demandés par les clubs sont trop onéreux.Sports.fr