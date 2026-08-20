Commerce international : hausse de 2,0 % des produits importés, stabilité des exportations en juin 2026

Les prix des produits importés par le Sénégal ont enregistré une hausse de 2,0 % au mois de juin 2026 par rapport au mois précédent. Selon les données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), ce renchérissement s’explique principalement par l’augmentation des prix des « produits minéraux » (+0,7 point de pourcentage) et des « matériels de transport » (+0,3 point).



En revanche, la tendance mensuelle à l'importation a été freinée par la baisse des prix des « graisses et huiles animales ou végétales » (-0,1 point). En comparaison annuelle avec le mois de juin 2025, les prix des produits importés reculent de 0,4 %. Sur l'ensemble du premier semestre 2026, ils enregistrent un repli global de 5,7 % par rapport à la même période un an plus tôt.



Concernant les échanges sortants, les prix des produits exportés sont restés stables en juin 2026 comparativement au mois de mai. La hausse notée sur les « produits minéraux » (+1,1 point) a compensé la forte baisse observée sur les « perles fines, pierres gemmes et métaux précieux » (-1,3 point). Sur le plan annuel, les produits exportés affichent une dynamique très favorable, avec une hausse de 10,1 % par rapport à juin 2025 et une progression de 12,8 % sur l'ensemble du premier semestre 2026.