Pluies résiduelles, orages au Sud et retour des températures chaudes : les prévisions de l'ANACIM pour les 72 heures à venir

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié son bulletin météorologique couvrant les prochaines 72 heures, du 20 août à 12 h au 23 août à minuit.



Selon l’ANACIM, au cours des prochaines 24 heures, le ciel restera nuageux sur une grande partie du territoire. De faibles pluies résiduelles sont attendues sur le Centre-Ouest et l’Ouest. À partir de cet après-midi, des activités pluvio-orageuses intéresseront toutefois les régions du Sud du pays.



Pour la journée du vendredi 21 août, l’instabilité devrait se limiter à l’extrême Sud, où des pluies accompagnées d’orages sont prévues.



En revanche, dans la nuit de samedi à dimanche ainsi qu’au cours de la journée de dimanche, les manifestations pluvio-orageuses pourraient progressivement s’étendre à l’ensemble du territoire.



L’ANACIM indique que, compte tenu de la couverture nuageuse, les conditions météorologiques resteront relativement clémentes au cours des prochaines 24 heures. Toutefois, une remontée des températures est attendue à partir de vendredi, avec le retour de conditions plus chaudes sur l’ensemble du pays.



Les visibilités seront généralement bonnes sur l’ensemble du territoire. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-Ouest, avec une intensité faible à modérée.