Economie : flambée des produits minéraux importés, stabilité des ventes à l'export

Les prix des produits importés au Sénégal ont augmenté de 2,0 % en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon la note de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Cette hausse résulte principalement du renchérissement des « produits minéraux » (+0,7 point) et des « matériels de transport » (+0,3 point), malgré une baisse sur les « graisses et huiles » (-0,1 point).



Sur une perspective annuelle, les prix des importations reculent de 0,4 % par rapport à juin 2025. Cette tendance à la baisse est plus marquée sur l'ensemble du premier semestre 2026, avec un repli de 5,7 % en comparaison à la même période de l'année précédente.



Concernant les ventes à l'extérieur, les prix des produits exportés sont restés stables en juin 2026 comparativement au mois de mai. La progression observée sur les « produits minéraux » (+1,1 point) compensant le net repli des « perles fines, pierres gemmes et métaux précieux » (-1,3 point).



À l'échelle annuelle, les exportations sénégalaises enregistrent une hausse significative. Les prix de vente à l'extérieur se bonifient de 10,1 % par rapport à juin 2025 et progressent de 12,8 % sur l'ensemble du premier semestre 2026.