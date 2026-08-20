Gossas en tête avec 94 mm de pluie, Dakar secoué par des rafales à 80 km/h : le bilan des intempéries de ce jeudi 20 août

Plusieurs localités du Sénégal ont été touchées par de fortes intempéries ce jeudi 20 août 2026. Les précipitations, parfois importantes, ont été accompagnées de fortes rafales de vent, atteignant jusqu’à 80 km/h à Dakar.



Selon Abdoulaye Diouf, chef du Service prévisions et réduction des risques à la Direction de la météorologie de l’ANACIM, « 94 mm de pluie ont été enregistrés à Gossas et plus de 60 mm à Mbour. De Linguère jusqu’à Touba et Kaffrine, les pluies ont dépassé les 50 mm. La station de Dakar-Yoff a enregistré 25 mm, contre 30 mm à Diourbel et 31 mm à Thiès ».



Ces précipitations ont été accompagnées de rafales de vent comprises entre 60 et 80 km/h selon les zones. « Du côté de l’AIBD, nous avons eu 60 km/h et cela s’est renforcé à Dakar avec 80 km/h en termes de rafales », a précisé le prévisionniste de l’ANACIM.



Ces conditions météorologiques ont provoqué, par endroits, des dégâts, notamment des arbres et des toitures arrachés sous l’effet des vents.



Pour les prochaines 72 heures, l’ANACIM prévoit la poursuite des activités pluvieuses dans plusieurs localités du pays. Les populations sont ainsi invitées à rester vigilantes face aux risques liés aux fortes pluies et aux rafales de vent.