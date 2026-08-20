15e législature : Guy Marius Sagna souligne l'ouverture de PASTEF face aux requêtes de l'opposition

Le député Guy Marius Sagna affirme que l'Assemblée nationale du Sénégal opère une rupture majeure dans ses pratiques institutionnelles. Dans une déclaration sur les plateformes sociales, le parlementaire de la majorité annonce que les députés de PASTEF viennent d'accepter la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire proposée par le groupe de l'Alliance pour la République (APR).



Pour Guy Marius Sagna, cette décision tranche nettement avec la gestion du pouvoir sortant. « Lors de la 14e législature pendant deux ans, les députés de l'APR ont bloqué systématiquement toutes les propositions de mise sur pied de commission d'enquête parlementaire déposées par PASTEF », rappele-t-il.



Le parlementaire estime que la 15e législature consacre le respect du jeu démocratique et la prise en compte de toutes les sensibilités politiques. « Les patriotes peuvent et vont faire plus et mieux pour un Sénégal où les avis de toutes et de tous sont pris en compte », conclut Guy Marius Sagna.

