Sanctions financières infligées par le CNG : des lutteurs crient à l’injustice et au « vol »

Des lutteurs comme Ama Baldé, Gris bordeaux, Balla Gueye 2, entre autres se sont plaints des sanctions financières que le CNG inflige aux lutteurs après la fin des combats.



Lors du dernier face à face avec Tapha Tine sur la 2STV, Balla Gaye a tapé fort sur la table pour déplorer les sanctions pécuniaires du CNG. L’empereur des arènes a perdu 2 166 000 francs après son combat contre Tapha Tine. Une sanction financière lourde qui a fait réagir le Lion de Guédiawaye : « Il faut oser le dire, waa Cng ay sathie laniou ! Ils défalquent nos cachets comme bon leur semble. On m’a retiré 1 million FCFA pour avoir escaladé le mur du stade (…) Ce que fait le CNG c’est du vol ».



Ama Baldé qui a aussi été sanctionné par le GNG après son combat contre Gris-Bordeaux, s’est insurgé contre les méthodes du Comité national de gestion de la lutte. « Quand j’ai calculé la somme qui m’a été défalquée depuis le début de ma carrière, j’ai vu que c’était 75 millions FCFA. Je ne comprends pas ! On m’a retiré trois millions contre Modou Lô et trois autres millions lors de mon dernier combat (contre Gris Bordeaux). Quand j’ai demandé pourquoi ces sanctions financières, ils m’ont dit que c’est parce que j’avais allumé une bougie (…) Les lutteurs ne peuvent s’en prendre qu’à eux même car on avait l’opportunité de porter Tyson à la tête du CNG mais on a choisi Bira Sène. Il nous faut des gens comme Tyson ou Tapha Guèye au CNG. Ils ont été lutteurs et ont apporté leur contribution dans l’arène » a déclaré le fils de Falaye Baldé à l’occasion de son face à face d’après combat contre Gris.



Pour Gris Bordeaux : « Le Jub Jubal Jubanti doit entrer au CNG et voir comment on gère l’argent des lutteurs » président de l’association des lutteurs en activité, Gris Bordeaux a jeté son dévolu sur le CNG qui selon lui « n’arrête plus de sanctionner » financièrement les lutteurs, et ce, à tort.

En sa qualité de président de l’association des lutteurs en activité, Gris Bordeaux considère que les lutteurs sont lésés par l’instance dirigeante de la lutte qui profite des combats de lutte pour renflouer ses caisses. « Les sanctions financières ne sont pas fondées. Parfois on sanctionne les lutteurs pour avoir dépassé le temps pour la chorégraphie. C’est du n’importe quoi et c’est insensé car beaucoup d’amateurs viennent au stade pour ne voir que les chorégraphies. J’invite le ministre des sports à venir voir comment le CNG gère l’argent des lutteurs. Le Jub Jubbal Jubanti doit entrer au CNG » a -t-il déclaré.



A noté que lui aussi a fait les frais de ces soustractions sur une somme de 490.000 FCFA, lors de son combat contre Ama Baldé.



Selon les lutteurs, « le pire dans tout ça c’est qu’ils ne donnent aucune explication rationnelle concernant les sanctions financières ».