Sandiara, Thiadiaye et Ndiaganiao : les malfaiteurs qui avaient les institutions financières risquent la perpétuité

Ils risquent de passer le reste de leur vie derrière les barreaux de la prison de Mbour. Moustapha Wade et ses complices, poursuivis pour "association de malfaiteurs, vols commis la nuit avec usage d'armes à feu et de moyens de transport", ont semé la terreur sur la Petite-Côte, particulièrement dans les localités de Sandiara, Thiadiaye et Ndiaganiao. Leurs actes de violence ont plongé de nombreux citoyens dans la psychose et le désarroi.



Le 31 mai 2021, aux environs de 2 heures du matin, Moustapha Wade, considéré comme le cerveau de la bande, a orchestré une série de vols avec ses acolytes Mamadou Faye, alias Ndiol, et Nazirou Ka, un élève du lycée de Sandiara. Après avoir loué un véhicule à Sandiara, Wade et Ka se sont rendus à Nguéniène pour récupérer Faye, le détenteur de l'arme à feu. Rejoints par d'autres complices, ils ont pris la direction de Thiadiaye.



Arrivés, la bande a volé un Pick-Up appartenant à Mame Balla Baye. Avec cette voiture, armés de fusils, de machettes et de gourdins, ils se sont rendus chez Ben Abdallah, un Marocain qu'ils ont violemment agressé, emportant plus d'un million de FCFA (100 dirhams), un écran plat et un téléphone Samsung A10S.



Ensuite, ils se sont dirigés vers Ndiaganiao où ils ont ciblé le domicile de Mame Abdou Guèye, gérant du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS). Après avoir défoncé sa porte, ils ont volé son ordinateur portable d'une valeur de 2 millions, un téléviseur, des téléphones portables et une somme d'argent importante.



Leur dernière cible était Moussa Mballo, gérant de l'Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Épargne et de Crédit (IMCEC). Ils l'ont contraint à les emmener à son lieu de travail pour leur remettre le coffre-fort. Dans une tentative désespérée de sauver sa vie, Mballo a sauté de son étage, se fracturant une jambe. Il a été rattrapé, ligoté et conduit à son bureau. Malgré leurs efforts, les malfaiteurs n'ont pas pu s'emparer de la caisse, car Mballo ne leur avait pas remis la vraie clé. Cette résistance lui a valu une sévère correction.

Alertée par Mame Balla Guèye du CMS qui était témoin, la brigade de gendarmerie de Ndiaganiao a rapidement réagi, surprenant la bande dans les locaux de l'IMCEC. Moustapha Wade, Mamadou Faye alias Ndiol et Nazirou Ka ont été arrêtés sur place, tandis que les autres complices ont réussi à s'enfuir.



Devant la chambre criminelle de Mbour, les trois accusés ont partiellement réfuté les faits, se rejetant mutuellement la responsabilité. Le procureur de la République a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict sera rendu le 21 juin 2024.