Sans Karim Benzema, le Real Madrid gagne à Elche grâce à Vinicius et récupère son fauteuil de leader

Karim Benzema est tellement indispensable au Real Madrid (9 buts et 7 passes en 11 matches de Liga) que son absence ce samedi à Elche allait forcément laisser un grand vite. L'attaquant français de 33 ans accumule les minutes depuis de longs mois et Carlo Ancelotti a préféré le laisser au repos. Pour le remplacer, l'entraîneur italien a décidé d'aligner Mariano Diaz alors que l'ancien Lyonnais n'avait pas disputé la moindre seconde cette saison. Et le Dominicain lui a donné raison.



Heureusement pour les Merengues, Benzema n'est pas le seul à marcher sur l'eau ces derniers temps. Vinicius Junior a parfaitement pris le relais de son partenaire et le commandement de l'attaque en signant brillamment les deux buts de son équipe. Le premier d'une frappe croisée du gauche sur une talonnade de Mariano (22e), le second en bout de course après un service de Luka Modric (73e). Avec sept réalisations, le Brésilien est désormais le deuxième meilleur finisseur du Championnat, il a pourtant été snobé par Tite pour le rassemblement de la Seleçao en novembre.