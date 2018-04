Santé : «And Guesseum» annonce une grève totale de 72 heures à partir du 2 mai

L’alliance «And Guesseum » composée du SUTSAS et du Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux (SUDTM), ne compte pas arrêter d'en découdre avec l’Etat si ce dernier ne satisfait pas ses exigences. Elle a annoncé une grève totale de 72 heures la semaine prochaine.



«Nous aurons le 1er mai, une journée de mobilisation et d’informations. Et, le lendemain 2 mai, nous aurons une grève de 72 heures les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai », a informé le Secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la Santé et de l’Action sociale (Sustas) qui rassure toutefois, que la grève se fera avec «le respect des urgences et du service minimum».



MBallo Dia Thiam et ses camarades ont prévu de poursuivre leur mouvement d'humeur si le gouvernement ne réagit pas. «Nous allons évaluer le 5 mai et si le gouvernement ne réagit pas favorablement, nous allons décliner un troisième plan d’action», ont-ils menacé.



S’agissant du mobile, MBallo Dia Thiam de rappeler que le Gouvernement avait pris des engagements en 2004 dont certains ne sont pas encore appliqués et il y a eu aussi de nouveaux engagements avec le Premier ministre le 10 avril, consistant à virer intégralement les arriérées de salaires des contractuels du programme du ministère de la Santé/ JICA et du Plan Cobra.