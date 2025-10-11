Santé : Ibrahima Sy appelle à une mobilisation communautaire renforcée à Richard-Toll contre la fièvre de la vallée du Rift

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a lancé, vendredi, un appel à une mobilisation communautaire renforcée dans le district sanitaire de Richard-Toll (nord), afin de freiner la propagation de la fièvre de la vallée du Rift.



« La réussite de la riposte dépend fortement de l’engagement des communautés. Il faut aller au-delà des simples spots de sensibilisation, en privilégiant l’écoute, le dialogue, tout en adaptant les messages aux réalités locales », a déclaré à l’APS, le ministre lors d’une visite de terrain dans le département de Dagana.



Il a rappelé que la réponse sanitaire repose sur trois axes majeurs notamment la prévention, la communication et la vaccination.



Dans le cadre de la lutte anti-vectorielle, le ministre a annoncé la distribution de 25 000 moustiquaires imprégnées supplémentaires dans les zones à risque, en complément des dispositifs déjà déployés.



Il précise que des mesures de protection du cheptel considéré comme vecteur potentiel du virus sont également mises en œuvre.



Sur ce point, des équipes vétérinaires régionales spécialisées en santé animale interviennent actuellement dans les zones d’élevage concernées, a-t-il indiqué.



« Pour la vaccination, la stratégie vise les populations les plus exposées, avec une évaluation en cours pour identifier les besoins logistiques, notamment en ressources humaines, en matériel et en moyens de transport », a fait savoir le ministre.



M. Sy a aussi insisté sur l’importance de cibler précisément les zones et populations à risque afin « d’optimiser les interventions sanitaires ».



Il a invité les populations à se conformer aux recommandations des autorités sanitaires en parallèle le port de vêtements longs, la protection des personnes vulnérables, ainsi que le lancement de campagnes de dépistage dans les foyers identifiés.



Le ministre a salué l’engagement des autorités locales, du personnel de santé et des partenaires techniques, tout en appelant à une mobilisation collective et durable pour venir à bout de l’épidémie.



La fièvre de la vallée du Rift est une maladie virale transmise principalement par les moustiques, affectant aussi bien les humains que les animaux, notamment les ruminants.



Le district sanitaire de Richard-Toll est l’un des principaux épicentres de l’épidémie au Sénégal, avec 74 cas confirmés à la date du 9 octobre, selon un communiqué du ministère de la Santé.