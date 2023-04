Santé: Le biochimiste Yahdan Maat Yada alerte les Sénégalais sur les dangers du sucre, ce doux tueur... ENTRETIEN !

​Vous ne serez peut-être plus la même personne après avoir parcouru cet article. Ou du moins, vous allez peut-être revoir votre consommation de sucre au quotidien après avoir écouté, regardé Minister Yahdan Maat Yada. Etabli au Sénégal depuis 5 ans, cet enseignant, biochimiste, herboriste et conférencier a accordé un entretien à PressAfrik pour parler des dangers que courent les populations du Sénégal et du monde entier en consommant le sucre industriel et toutes ses variantes. Son expérience, ses recherches et son travail dans le domaine de la santé et de l'alimentation l'ont emmené à constater que la consommation excessive de sucre peut avoir de nombreux effets néfastes sur la santé.



"Tout d'abord, une consommation élevée de sucre peut entraîner une prise de poids et une obésité, qui sont des facteurs de risque pour de nombreuses maladies, telles que le diabète, les maladies cardiaques et certains cancers. En outre, la consommation excessive de sucre peut augmenter les niveaux de glucose dans le sang, ce qui peut contribuer à l'apparition du diabète de type 2. Cette maladie chronique peut entraîner des complications graves, telles que des problèmes de vision, des maladies rénales et des maladies cardiovasculaires. Le sucre peut également affecter la santé dentaire. La consommation fréquente de sucre peut entraîner la carie dentaire, qui est une maladie courante chez les enfants et les adultes.



Aussi, selon Minister Yada, la consommation excessive de sucre peut également affecter la santé mentale. "Des études ont montré que la consommation de sucre peut avoir un impact sur la cognition et l'humeur, entraînant une diminution de la concentration et de l'énergie", révèle-t-il.

Avant d'ajouter qu'en somme, "il est important de limiter la consommation de sucre et de veiller à maintenir une alimentation équilibrée". Et que "des alternatives plus saines, telles que les fruits frais, peuvent être consommées pour satisfaire les envies sucrées tout en préservant la santé".



Le sucre, la cocaïne et leur fonctions similaires sur le cerveau humain



On pourrait ainsi définir le sucre comme une drogue douce qui agit également sur le système nerveux des individus qui en consomment. Minister Yada met en garde. "Il y a en effet un lien entre le sucre et la drogue, notamment la cocaïne. La cocaïne est une drogue stimulante très addictive qui agit sur le système nerveux central en augmentant la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé à la récompense et au plaisir. Le sucre agit de manière similaire sur le cerveau, en augmentant la libération de dopamine dans le système de récompense, ce qui peut conduire à des comportements compulsifs et addictifs", a-t-il indiqué.



Notre spécialiste de révéler ensuite: "Des études ont montré que les rats nourris avec des régimes riches en sucre étaient plus susceptibles de développer des comportements de dépendance à la cocaïne que les rats nourris avec des régimes alimentaires normaux. De plus, certaines personnes qui ont consommé de la cocaïne ont signalé que la consommation de sucreries pouvait déclencher des envies de cocaïne".



Il souligne cependant, qu'il est important de noter que "la cocaïne est une substance beaucoup plus puissante et potentiellement dangereuse que le sucre, et que le lien entre les deux n'implique pas que le sucre soit aussi dangereux que la cocaïne. La consommation excessive de sucre peut toutefois avoir des effets néfastes sur la santé à long terme, tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques".



Regardez l'entretien de PressAfrik avec Minister Yada en anglais et sous-titré en français