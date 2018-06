Santé de la mère et de l’enfant à Sédhiou et Kolda : l’Etat et l’Usaid misent sur la communication

Le ministère de la Sané et de l’Action sociale veut s’attaquer au problème récurrent de la santé de la mère et de l’enfant dans le sud du Sénégal. C’est dans ce sens qu’il s’est ligué avec l’Usaid pour dérouler un programme de sensibilisation en élaborant de nouveaux supports de communication.



«Ces plans de communication seront sous-tendus par des supports de communication. Et aujourd’hui, nous sommes réunis ici pour l’élaboration de ces supports et les parties prenantes sont représentées pour que ces plans aient toute la pertinence qu’il faut parce qu’elles seront contextualisées et élaborées par les acteurs de la mise en œuvre, ce qui permettra d’obtenir les résultats escomptés», a déclaré Dr Yaya Baldé, médecin-chef de Sédhiou.



L’Etat a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps dans les régions de Kolda et de Sédhiou en collaboration avec l’Usaid. Le représentant de cet organisme américain a réaffirmé leur engagement à militer aux côté du gouvernement pour arriver à bout de ce problème. Et ce, en commençant par la mise en œuvre de ce programme de communication.