Santé : la F2S annonce une grève générale à partir du 2 janvier

Dans un communiqué, le Bureau exécutif de la F2S (Fédération des syndicats de la santé ) a exprimé son mécontentement face à l'interdiction de la marche, déplorant « le fait que cette interdiction leur ait été communiquée uniquement par téléphone, sans préavis ».



Cette décision d'interdiction ne fait que renforcer la détermination des syndicalistes, qui envisagent désormais d'autres actions telles qu'une grève générale les 2 et 3 janvier 2024, ainsi que la rétention d'informations.



Les membres de la F2S soulignent fermement leur engagement à ne pas céder aux restrictions de leurs droits et libertés, affirmant que ces droits sont garantis par les lois fondamentales du pays, notamment la Constitution.



Cette escalade entre la F2S et les autorités s'inscrit dans un contexte de revendications persistantes de la part des syndicats de la santé. La F2S appelle le gouvernement à trouver rapidement des solutions à leurs doléances, mettant en garde contre une situation de non-retour pour laquelle les autorités seraient les seules responsables.