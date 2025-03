Santé : la F2S maintient son mot d'ordre de grève les 13 et 14 mars prochain

Contrairement au Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) qui a décidé de suspendre provisoirement son mot d'ordre de grève en réponse à l’engagement des autorités lors du dialogue tripartite (Syndicats-Gouvernement-Patronat), la Fédération des syndicats de la santé (F2S), elle, ne compte pas sursoir à son mouvement d'humeur. Elle annonce, via un communiqué, le maintien de sa grève générale prévue les 13 et 14 mars prochains.



Dans un communiqué rendu public le weekend-end, la F2S, par le biais de la Conférence des secrétaires généraux, dénonce l'influence "des groupes de lobbies extrêmement dangereux qui continuent encore à anéantir ou annihiler la volonté de l'Etat et des partenaires sociaux d'apaiser le climat social pour sauver ce pays de la situation extrêmement difficile".



Elle regrette que, malgré les sacrifices consentis pour le changement dans le pays, des pratiques opaques persistent au sein des instances de concertation.



Dans sa note, la Fédération fustige la gestion des invitations lors de la rencontre. "Ce qui s'est passé au Grand Théâtre relève de la provocation. Même pour les invitations, la fédération qui compte 11 organisations du secteur de la santé et de l'action sociale, n'a reçu que trois invitations , alors que des syndicats d'un seul corps reçoivent plus de cartes que toute la fédération réunie", souligne la Conférence des secrétaires généraux de la Fédération des syndicats de la santé.



La F2S dénonce aussi le fait que ses revendications n'ont même pas été mentionnés dans le document de synthèse remis à la presse. Elle déplore l'attitude de l'Inspecteur Amdy Moustapha Amar du ministère du Travail.