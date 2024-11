Santé : la marche des internes et médecins en spécialisation interdite

La marche pacifique de l’Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) ainsi que le Collectif des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens en Spécialisation (COMES) prévue ce vendredi 22 novembre, n’aura pas lieu. La demande a été rejetée par l’adjoint au préfet du département de Dakar, Mamadou Lamine Ngom, au motif que "le trafic reste très dense aux heures choisies". Et cela, selon l'autorité administrative, "risque de perturber le service public".



Face á ce refus de l'autorité, l’intersyndicale des spécialistes en formation tiendra un point de presse ce vendredi à 10 heures.