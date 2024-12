Santé : le Comes suspend son mot d’ordre de grève et exige l’application des engagements

Le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation du Sénégal (Comes) a annoncé, dimanche 1er décembre, la suspension de son mot d’ordre de grève, a informé le journal Libération dans sa parution du lundi 02 décembre.



Le collectif a pris cette décision suite aux engagements pris par les parties concernées. Ainsi, selon un communiqué dont Libération détient copie, le ministère de la Santé et de l'Action sociale s’est engagé à assurer la prise en charge effective des DES (Diplômés d'État de Spécialité) et de leurs familles, à revaloriser la prime de garde à 15 000 FCFA pour les jours ouvrables et 20 000 FCFA pour les weekends et jours fériés par médecin de garde. Le ministère a également promis de poursuivre les travaux du comité de suivi pour l'élaboration d'un statut dédié aux DES, avec la participation active de toutes les parties prenantes, notamment concernant la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Dakar.



Le Comes a également salué l’engagement ferme du Doyen de la Faculté pour garantir l’effectivité de l’application du congé de maternité pour toutes les DES, sans exception, ainsi que pour la mise en œuvre correcte des maquettes de formation en spécialisation.



Par ailleurs, toujours selon la même source, le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) a garanti de veiller au suivi rigoureux et à l’application des revendications pour une mise en œuvre effective.



Cependant, le Comes a annoncé qu’un préavis de grève de 60 jours ferme sera déposé à compter du 2 décembre 2024, afin de veiller au respect des engagements pris par les autorités et à leur application effective, a conclu le journal.