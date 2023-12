Santé: le premier traitement d'anévrisme cérébral au Sénégal réussit à l'Hôpital de Touba

Une avancée médicale majeure s'est réalisée au Sénégal avec le premier traitement endovasculaire d'un anévrisme cérébral effectué à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Cette prouesse, rendue possible grâce à la neuroradiologie interventionnelle, a été annoncée par la direction des établissements de santé, marquant ainsi une étape significative dans le domaine de la santé au pays.



La direction a précisé, par le biais d'un communiqué, que « cette intervention a concerné un jeune adulte de 30 ans résidant à Touba, souffrant d'un anévrisme géant de la terminaison carotidienne droite associé à une fistule carotido-caverneuse, pour qui la chirurgie classique s'avérait impossible ».



Le traitement endovasculaire, une technique mini-invasive rarement pratiquée en dehors de l'Europe et des États-Unis, a été la clé de cette intervention exceptionnelle. Cette avancée a été possible grâce à la collaboration entre l'équipe du service de neurologie interventionnelle du CHU de Caen en France et l'équipe locale, saluée pour son expertise et sa précision dans cette procédure délicate.



La direction des établissements de santé a qualifié cette réussite comme un pas important pour le système de santé sénégalais, soulignant l'amélioration de l'offre de soins et la disponibilité de traitements pointus qui réduisent la nécessité d'évacuations sanitaires coûteuses à l'étranger.



Un coup de 23 millions Fcfa



Elle a aussi souligné l'investissement nécessaire, « le coût de cette intervention est estimé à environ 23 millions de francs CFA, sans inclure les frais de déplacement et d'hébergement ». Trois patients ont été diagnostiqués à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, et après l'intervention réussie du jeune homme de 30 ans, une jeune fille de 14 ans doit être opérée prochainement, tandis qu'un troisième patient âgé de 56 ans a été pris en charge en France.



La direction a souligné que les deux premiers patients bénéficient d'une prise en charge gratuite, et l'intervention a été rendue possible grâce au plateau technique de pointe de l'hôpital, avec le soutien matériel du CHU de Caen.



Elle a également annoncé la planification de futures missions pour renforcer les capacités des praticiens et offrir des formations complémentaires en neurochirurgie afin d'accroître le nombre de spécialistes à Touba et dans tout le Sénégal.



L'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, ouvert il y a un peu plus d'un an, progresse rapidement vers la pleine fonctionnalité de tous ses services, s'affirmant comme un centre de référence en matière de soins de pointe dans le pays.