Santé maternelle et infantile au Mali : 323 sages-femmes déployées dans les 15 régions du pays

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Choguel Kokalla Maïga a présidé lundi, la cérémonie de lancement de l’initiative de recrutement et de déploiement de 323 sages-femmes dans les centres de santé de 15 régions du Mali. Cette initiative s’inscrit dans la 2e phase (2021-2024) du Projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD).



Le porte-parole des maires des communes dans lesquelles seront déployées les sages-femmes, Oumar Traoré a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays. «Cette initiative renforcera, selon M.Traoré, les ressources humaines et la qualité des services dans les centres de santé ».



Dans son allocution, le Premier ministre a fait part de la détermination du gouvernement à disposer de personnel de santé de qualité dans les zones périphériques afin de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile



« J’instruis au ministre en charge de la Santé et à celui chargé de l’Urbanisme de nous faire parvenir des propositions concrètes pour la pérennisation et l’élargissement du projet en vue de réduire la fracture entre le milieu urbain et rural » a conclu Choguel Kokalla Maïga.