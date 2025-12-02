Santé reproductive : le recrutement de 220 sages-femmes bouclé

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique annonce avoir finalisé le recrutement de « deux cent vingt (220) sages-femmes d’État dans le cadre du Projet SWEDD+ Sénégal. » Dans une note d’information parvenue à PressAfrik, les autorités sanitaires précisent que ce processus de sélection « est désormais achevé », confirmant l’intégration de l’ensemble des candidates retenues.Selon la note, « les 220 sages-femmes d’État ont été définitivement sélectionnées et recrutées ». Leur affectation dans les structures sanitaires publiques à travers le pays vise à renforcer l’accès aux soins, particulièrement dans les zones les plus vulnérables, où les besoins en personnel qualifié restent importants.Le ministère souligne que ces nouvelles recrues contribueront directement à l’amélioration de la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, un ensemble regroupé sous l’acronyme « SRMNIA ». Cette priorité s’inscrit dans les objectifs fixés par le gouvernement pour réduire la mortalité maternelle et infantile et améliorer la prise en charge des femmes enceintes.Le projet SWEDD+ constitue l’un des programmes phares d’appui au secteur de la santé, financé en partenariat avec plusieurs institutions internationales. Sa mise en œuvre vise notamment à résorber le déficit de personnel formé dans les régions, à mieux structurer l’offre de soins et à soutenir les efforts de modernisation du système sanitaire national.Avec cette nouvelle vague de recrutement, le ministère affirme ainsi poursuivre sa politique de renforcement des ressources humaines, élément essentiel dans la stratégie globale visant à améliorer durablement la santé publique au Sénégal.