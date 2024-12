Santé : vers la tenue d’un Conseil interministériel sur la souveraineté pharmaceutique

Le gouvernement prépare la tenue d’un Conseil interministériel sur la souveraineté pharmaceutique afin de plancher sur tous les problèmes y afférents. L’information à été partagée ce jour par le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale, lors d’un dîner-débat sur la souveraineté pharmaceutique. La rencontre était axée sur le thème « Place de la souveraineté pharmaceutique dans l’agenda 2050 ».



« (…) Ce conseil sera l’occasion de profiter de la présence du Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement, pour que tous les problèmes soient posés, tous les problèmes du secteur pour l’atteinte de la couverture sanitaire universelle, mais également et surtout, les problèmes du secteur pharmaceutique, la relance de l’industrie pharmaceutique », a déclaré M. Mbaye.

« Tous nos textes sont en train d’être alignés, que ce soit la lettre de politique sectorielle de développement, que ce soit notre plan national de développement sanitaire et social, que ce soit notre carte sanitaire » a-t-il signalé à l’APS.



Il a précisé que ce sont « tous ces textes qui gouvernent le secteur de la santé qui sont en train d’être révisés, alignés, mis en ordre, mis à jour et que dès que ce travail sera terminé, le Conseil interministériel pourra se tenir, a-t-il indiqué.