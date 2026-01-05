Saraya : un site d’orpaillage clandestin démantelé, 17 machines détruites et du matériel saisi

Dans la journée du 04 janvier 2026, entre 08 et 13 heures, les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Saraya, appuyés par le Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention (GARSI) basé à Saiensoutou, ont conduit une opération ayant abouti au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin.



Selon la Gendarmerie nationale, le site était implanté en brousse, aux abords de la Falémé, dans le village de Baninkhoto, dans la commune de Missirah, département de Saraya.



Selon la même source, cette intervention, menée dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des zones aurifères, a permis la destruction de dix-sept (17) machines cracheuses ainsi que la saisie d’une motocyclette et de onze (11) motopompes.