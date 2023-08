Saudi Pro League : Al-Ittihad et Al-Hilal assurent face à Al-Wehda et Al-Ettifaq avant de se retrouver

Avant de se retrouver pour le choc de la 5ème journée de Saudi Pro League vendredi prochain, Al-Ittihad a assuré contre Al-Wehda malgré la blessure de Karim Benzema (0-3) tandis qu’Al-Hilal s’est imposé sans trembler à domicile face à Al-Ettifaq (2-0). Les deux équipes sont d’ailleurs en tête du championnat saoudien ce lundi soir.



Avant le choc de la Saudi Pro League entre Al-Ittihad et Al-Hilal vendredi prochain, les deux équipes saoudiennes jouaient en même temps ce lundi soir, respectivement face à Al-Wehda et Al-Ettifaq. Dans la première rencontre, un derby entre les formations basées à La Mecque et Djeddah, les actuels leaders du championnat saoudien pouvaient compter sur leurs dernières recrues européennes dont Karim Benzema, N’Golo Kanté et Fabinho notamment. Dès l’entame de cette partie, Abdulaziz Noor ne profitait pas d’une mauvaise passe en retrait d’Omar Hawsawi pour tromper Marcelo Grohe (2e).



Dans un début de rencontre animé et équilibré, Al-Ittihad se projetait après un joli mouvement entre Karim Benzema et Romarinho qui était contré in extremis par la défense adverse (5e). Peu avant la demi-heure de jeu, Ahmed Al Ghamdi se présentait devant la surface et envoyait une frappe qui passait de peu à côté des cages gardées par Marcelo Grohe (26e) tandis que Abderrazak Hamedallah lui répondait dans la foulée avec une percée puis un tir qui fuyait le cadre (28e). Quelques minutes plus tard, l’attaquant d’Al Wehda manquait l’ouverture du score avec une reprise totalement manquée pour permettre à Abdulquddus Atiah de se saisir du ballon alors qu’il était seul et en excellente position (34e).

Karim Benzema sort sur blessure



Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul malgré ses nombreuses occasions, une très mauvaise nouvelle venait ternir cette rencontre plaisante jusqu’à présent. Quelques minutes avant la pause, Karim Benzema subissait une béquille sur l’intervention de son adversaire direct, Jawad El Yamiq. Le joueur de 35 ans se mettait tout de suite à grimacer mais il essayait quand même de tenir sa place sur la pelouse le plus longtemps possible. Dans la foulée, l’attaquant d’Al-Ittihad se remettait au sol pour recevoir des soins de la part de son staff médical. Malgré toute sa bonne volonté, le natif de Lyon ne pouvait pas continuer la rencontre et il devait céder sa place à Jota.



Dans le temps additionnel de cette première période, Jawad El Yamiq réalisait un enchainement de grande classe avec un contrôle de la poitrine puis une jongle et un coup du sombrero sur Fabinho pour finir avec une aile de pigeon et une reprise de volée pas cadrée (45e+4). Au retour des vestiaires, N’Golo Kanté perdait le ballon et Anselmo en profitait pour se mettre en position de tir mais sa tentative manquait de puissance pour surprendre Marcelo Grohe (48e). Si Abdulaziz Noor (51e) et Anselmo (54e) frappaient une nouvelle fois à côté, Igor Coronado trouvait le poteau tandis que Romarinho, sur la même action, était de son côté contré, comme en première période (60e).



Al-Ittihad et Al-Hilal assurent



Malgré cette nouvelle occasion manquée, Al-Ittihad ne tardait pas à faire la différence. Mieux, en moins de dix minutes, les coéquipiers de Karim Benzema n’inscrivaient pas un but mais trois ! Après un centre de Jota, N’Golo Kanté prolongeait de la tête pour Romarinho qui envoyait une lourde frappe à ras de terre devant la surface pour tromper enfin Abdulquddus Atiah (63e, 0-1). Moins de cinq minutes plus tard, Jota profitait d’une offrande d’Igor Coronado pour tromper à nouveau le portier d’Al-Wehda (67e, 0-2). Enfin, le passeur se transformait en buteur quand le dernier cité profitait d’une passe du premier buteur de cette soirée pour fixer le gardien saoudien (73e, 0-3).



Al-Ittihad a donc confirmé son statut de leader de la Saudi Pro League malgré la blessure de sa star Karim Benzema. Dans l’autre rencontre importante de cette soirée, Al-Hilal recevait Al-Ettifaq pour un premier choc, entre deux équipes qui ont recruté de nombreux joueurs majeurs en Europe lors de ce mercato estival, avant de retrouver les joueurs de Nuno Espírito Santo. Les locaux ne tardaient d’ailleurs pas à se mettre en évidence avec l’une de leurs nouvelles recrues en la personne de Malcom (24e) tandis que Salem Al-Dawsari inscrivait le but du break pour mettre tout le monde d’accord juste avant la mi-temps (41e). Une belle victoire qui permet à la nouvelle équipe de Neymar de prendre la deuxième place provisoire du championnat saoudien avant de retrouver les leaders vendredi prochain donc !