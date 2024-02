Saudi Pro League : Al Nassr accroché par Al Hazem malgré un but de Sadio Mané

Au terme d’un match complètement fou, Al-Nassr a été accroché par Al Hazem ce jeudi (4-4), lors de la 22e journée de la Saudi Pro League. Malgré un but de Sadio Mané qui leur a redonné l’avantage en fin de match, les hommes de Luis Castro ont laissé filer les trois points.



Muet depuis son retour de la CAN, Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets. L’attaquant sénégalais a inscrit son 10e but en championnat. Sadio compte 13 réalisations en 29 rencontres, toutes compétitions confondues.



Al-Nassr reste deuxième au classement et pointe à six longueurs d’Al-Hilal. L’équipe de Kalidou Koulibaly a l’occasion de prendre neuf points d’avance sur son dauphin. Mais pour ça, les partenaires de Koulibaly devront battre ce vendredi Al-Ittihad de Karim Benzema.