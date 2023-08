Saudi Pro League : Al Nassr de Sadio en quête d’un premier succès, Habib Diallo pour ouvrir son compteur-buts

Al Nassr reste sur deux défaites en autant de sorties. Le capitaine Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Cie auront à cœur de battre Al Fateh pour enregistrer leur première victoire de la saison devant Al Fateh, ce vendredi (18h00 GMT).





Al Nassr de Sadio Mané reste sur deux défaites en championnat. Les jaune-bleu avaient chuté en première et deuxième journée de la Saudi Pro League. Avec deux revers en deux journées, le club basé à Riyad se retrouve dos au mur. Et il est dans l’obligation de réagir, ce vendredi à l’occasion de la troisième journée.



Pour enregistrer leur première victoire dans l’élite saoudienne, les partenaires de Mané doivent dominer Al Fateh. Cette dernière est en confiance puisqu’elle compte quatre points sur six possibles.



Titularisé lors de son premier match avec Al Shabab, Habib Diallo n’a pas pu empêcher la défaite face à Al Wehda (1-3). Pire, l’avant-centre sénégalais avait raté un pénalty alors que son équipe était menée (0-2). Habib tentera de rectifier le tir contre Damac pour la 3e journée.





Programme 3e journée





Jeudi 24 août 2023



Al-Tai /Al-Wehda 0-3



Al-Ettifaq/Al-Khaleej 1-1



Al-Ahli / Al-Okhdoud 1-0



Al-Raed/Al-Hilal 0-4



Al-Riyad / Al-Ittihad 0-4





Vendredi 25 août 2023



15h00 Al-Fayha / Al-Hazem



18h00 Al-Fateh / Al-Nassr



18h00 Al-Shabab / Damac



18h00 Al-Taawon / Ahba