Saudi Pro League : Habib Diallo face à Al Wehda pour ses grands débuts, Al Nassr accueille Al Taawoun

Recruté cet été par Al Shabab, Habib Diallo est attendu ce vendredi contre Al Wehda pour ses grands débuts en Saudi Pro League. L’attaquant sénégalais devra guider son nouveau club vers la victoire. Diallo s’appuiera sur ses performances de la saison écoulée (20 buts en Ligue 1) pour rapidement marquer les esprits.





Sadio Mané et Al Nassr accueillent Al-Taawoun ce vendredi dans le cadre de la deuxième journée de la Saudi Pro League. Al Nassr s’était incliné devant Al Ettifaq (1-2) lors de la première journée.





Sadio qui a signé son premier but dans le championnat saoudien pourra compter sur Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et Talisca pour permettre à Al Nassr d’enregistrer sa première victoire de la saison.





De son côté, Edouard Mendy devra encore patienter avant de signer son premier clean-sheet avec Al Ahli. Son équipe s’est imposée hier jeudi contre Al Khaleej (3-1) lors du coup d’envoi de la deuxième journée.





Programme 2e journée



Jeudi 17 août 2023



Damac / Al-Riyadh (2-2)



Al-Khaleej / Al-Ahli (1-3)



Vendredi 18 août 2023



15h00 Al-Okhdood / Al-Fateh



18h00 Al-Hazem / Al-Ettifaq



18h00 Al-Nassr / Al-Taawoun



18h00 Al-Wehda / Al-Shabab





Samedi 18 août 2023



15h00 Abha/Al-Raed



18h00 Al-Hilal / Al-Fayha



18h00 Al-Ittihad / Al-Tai