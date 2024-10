Saudi Pro League : Ronaldo offre la victoire à Al-Nassr contre Al-Shabab

Ce vendredi, Al-Nassr a étiré sa superbe dynamique de 10 matchs sans défaites en décrochant un succès longtemps incertain face au Al-Shabab de Yannick Carrasco (1-2). Guidés par un but d’Aymeric Laporte (69e, 0-1), les hommes de Stefano Pioli avaient été refroidis une dizaine de minutes plus tard avec un but refusé à Mané pour hors-jeu.



La sanction tombait en fin de rencontre lorsqu’Ali Al Hassan marquait contre son camp (90e, 1-1). On pensait alors se diriger vers un match nul, mais dans les dernières minutes de la rencontre, Cristiano Ronaldo redonnait l’avantage à Al-Nassr sur penalty, son 6e but en 7 matches de Saudi Pro League depuis août (1-2, 90+7e).



Malgré l’expulsion de Mohamed Simakan quelques secondes plus tard (90+12e), Al-Nassr s’est bien offert trois points capitaux ce soir. Au classement, les coéquipiers de Sadio Mané restent deuxièmes, à quatre points du leader Al-Hilal.





Avec Footmercato