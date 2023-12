Saudi Pro League : Sadio Mané retrouve son instinct de buteur avec un doublé avant la CAN

Grâce à des buts inscrits par Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca et Sadio Mané, Al-Nassr a battu (5-2) le tenant du titre Al-Ittihad de Karim Benzema, en match comptant pour la 19e journée du championnat saoudien. Auteur d'un doublé, l'international sénégalais a retrouvé le chemin de filets en Saudi Pro League après 3 mois sans marquer.



Ces buts feront certainement du bien à Sadio Mané à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'attaquant sénégalais a attendu ce moment pour faire trembler à nouveau des filets en championnat.



L'ancien sociétaire de Liverpool a d'abord porté le score à (4-2, 75') sur une offrande du Brésilien Anderson Talisca. Quelques minutes après, l'enfant de Bambali s'offre un doublé en marquant le 5e but du club dirigé par Luis Castro. Sans tergiverser, Sadio a admirablement conclu une passe lumineuse du Portugais Atàvío (5-2, 82').



Des buts qui arrivent au bon moment, car c'est le dernier match du leader de l'attaque sénégalaise avec Al- Nassr avant de rejoindre la sélection pour les besoins de la 34ème édition de la CAN. Ce sont ses 7e et 8es but en championnat saoudien.



Selon « Stades », il n'avait plus marqué en Saudi Pro League depuis le 16 septembre, lors de la 6ème journée contre Al-Raed de Mamadou Loum Ndiaye (3-1). Sadio Mané avait permis à Al-Nassr d'ouvrir le score. Après cette rencontre, le joueur de 31 ans a joué 11 matchs de championnat sans retrouver la mire. Mais lors de ces 11 rencontres, il a réussi à délivrer 4 passes décisives.



Toutes compétitions confondues avec Al-Nassr, Sadio Mané compte 10 buts et 6 passes décisives en 24 matchs. Un bilan convaincant à quelques semaines de la prochaine CAN-2023 dont le coup d'envoi sera donné le 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire, rapporte le quotidien sportif.



Sadio Mané et les « Lions » entameront la défense de leur titre contre la Gambie le vendredi 15 janvier, avant d'affronter le Cameroun le mardi 19 janvier et de terminer leur match du groupe C face à la Guinée le vendredi 23 janvier.