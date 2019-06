Scandale Petro-Tim-Aliou Sall: Me Moussa Sarr pour l’ouverture d’une information judiciaire, son collègue Me Seydou Diagne n’a pas confiance aux juridictions sénégalaises

De l’avis de Me Moussa Sarr, l’ouverture d’une information judiciaire est une impérieuse nécessité pour la manifestation de la vérité autour du sujet portant sur la gestion du pétrole et du gaz. Mieux, cela devrait être une affaire de la justice sénégalaise, estime l’avocat, qui suggère que le Procureur se saisisse du dossier.



D’un autre côté, Me Seydou Diagne exprime des réserves sur la capacité de la justice sénégalaise à être à la hauteur pour mener à bien la procédure d’ouverture d’une information judiciaire sur cette question qui implique également le frère du président de la République, Aliou Sall. « Je ne suis pas contre l’ouverture d’une information judiciaire, qui reste une enquête, mais en tant que citoyen, j’ai beaucoup de réserves quant à l’indépendance de la justice face à un tel type de dossiers. », a-t-il déclaré avant d’ajouter: « L’enquête dont on parle n’a jamais fait état de micmacs révélés par la BBC et qui incrimine des proches du régime actuel, on ne parle que de supposés détournements de Petrosen... »



Les deux avocats étaient les invités de l’édition spéciale sur iRadio, à propos de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal.



Source: eMedia